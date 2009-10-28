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Bruce'lu finale parası yetmedi

Finalinde çıkarmak için Bruce Willis'e parası yetmeyen Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü aktörün eşi Emma Heming'i yarıştırdı.

28 Ekim 2009 02:00

Cumartesi akşamı yayınlanacak finalinde çıkarmak için Bruce Willis'e parası yetmeyen Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü aktörün eşi Emma Heming'i yarıştırdı.

"Fashionable İstanbul" etkinliği kapsamında düzenlenen Missoni defilesinin onur konuğu olarak ülkemize gelen Bruce Willis ve 28 yaşındaki top model eşi Emma Heming, Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışmasının çekimlerine katıldı. 500 bini verince final yapacağını söyleyen Acun dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'li final yapmak istedi.

Bir taşta iki kuş vurdu

Bruce Willis'li final ya Acun'un cimriliğinden ya da parası yetmediğinden Bruce'la final yapamadı. Çünkü ünkü aktör yarışma için 1 milyon dolar istedi. 1 milyon dolar fazla gelince Acun'da Bruce yerine 250 bin dolara eşini yarıştırdı. Bruce Willis'te izleyici olarak katıldı. Acun yine bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Hem finali ucuza getirdi hem de Bruce Willis izleyici de olsa programa katıldı.

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