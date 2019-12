Bruce Willis polis dedektifi

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Bruce Willis ile Leonardo DiCaprio, yeni film projeleri için hazırlanıyor. Willis yeni filminde bir polis dedektifini canlandırmak için anlaşmaya varırken, DiCaprio da bilim kurgu filminde rol alacak.



Sinema sektörü yayın organı Variety'nin haberine göre, Warner Bros. yapımı ''A Couple of Cops'' adlı komedi filminde Bruce Willis ve Tracy Morgan kamera karşısına geçecek.



Kevin Smith'in yönetmen koltuğuna oturacağı filmin yapımcılığını Marc Platt üstlenecek. Senaryosunu Robb ve Marc Cullen'ın kaleme alacağı yapım, iki polis dedektifinin, çalınan bir beyzbol kartı, bir Meksika güzelinin kurtarılması, gangsterlerle anlaşma ve uyuşturucudan gelen kara paranın aklanması gibi farklı konulara el atarak çözümlemeye çalışmasını konu alıyor.



Daha önce ''Gold Circle'' şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve Robin Williams ile James Gandolfini'nin baş rolünü üstlenmesi düşünülen projeyi devralan Warner Bros, farklı oyuncularla yeni bir proje hazırladı.



Bruce Willis, ayrıca Disney yapımı ''The Surrogates'' adlı bilim kurgu filminde de rol alacak. Filmin yönetmenliğini Jonathan Mostow üstlenecek.



DiCaprio'dan bilim kurgu filmi



Oyuncu Leonardo DiCaprio da ''Inception'' isimli bilim kurgu filminde rol almaya hazırlanıyor.



''Kara Şövalye-The Dark Knight'' isimli gişe rekortmeni filmin yönetmeni Christopher Nolan'ın senaryosunu yazacağı ve yönetmen koltuğuna oturacağı filmin yapımcılığını da Warner Bros. üstlenecek.



Çekimlerine bu yıl başlanması planlanan ve 2010 yılında seyirciyle buluşacak olan filmin yapımcılığını Nolan ve Emma Thomas üstlenecek.



Film için DiCaprio'nun anlaşma masasına oturduğu ve son görüşmeleri yaptığı ifade edildi.



DiCaprio'nun diğer projeleri arasında, ''Revolutionary Road'', ''Body of Lies'' ve Martin Scorsese'nin yönettiği Paramount yapımı ''Shutter Island'' isimli filmler yer alıyor.