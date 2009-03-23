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Bruce Willis 2. kez dünyaevine girdi

Amerikalı oyuncu Bruce Willis, ikinci kez evlendi.

23 Mart 2009 02:00

Amerikalı oyuncu Bruce Willis, ikinci kez evlendi.

Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Willis'in 30 yaşındaki manken ve oyuncu Emma Heming ile Turks ve Caicos Adası'ndaki evinde, küçük bir törenle hayatını birleştirdiği belirtildi.

Çiftin bir yıl önce arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı belirtildi.

Misafirler arasında Willis'in oyuncu Demi Moore ile evliliğinden olan üç kızı Rumer, Scout ve Tallulah Belle ile Moore ve eşi de bulundu.

Çiftin California'da arkadaşları için de bir tören düzenleyeceği belirtildi.

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