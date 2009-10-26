Bruce Willice ve eşi Emma İstanbul'da

Dünya moda devlerine ev sahipliği yapan ''Fashionable İstanbul By Avea'' etkinliği, ünlü İtalyan markası ''Missoni''nin tasarımlarının yer aldığı defileyle sona erdi.

Dolmabahçe Saray Meydanı'nda, denizin üzerine kurulan platformda üç gün boyunca gerçekleştirilen organizasyonun son defilesinde, ünlü İtalyan markası ''Missoni''nin 2009-2010 sonbahar kış tasarımları sunuldu.

Modacı Angela Missoni'nin klasik ve modern tasarımları birleştirdiği kreasyonu davetlilerden büyük alkış aldı.

Defileyi, etkinliğin yüzü top model Bar Rafaeli, Amerikalı aktör Bruce Willice ile eşi Emma Heming, top model Lily Donaldson da izledi.

-ANGELA MISSONI-

Tai ve Rosita Missoni'nin üçüncü çocuğu olan Angela Missoni, 18 yaşında kadın koleksiyonu tasarımı ve üretimi konusunda annesine yardım etmeye başladı. Bu da modaya olan içsel eğilimini ortaya çıkarmasına ve ifade etmesine, giyim tasarımı konusunda kendi fikirlerini oluşturmasına olarak sağladı.

Bu tecrübe, zamanla dikişten başlayarak giyim ürünlerinin satışına kadar olan süreçte bütün işi öğrenebilmesi için fırsat yarattı. Missoni, aksesuar ve çocuk giyimi gibi konularda imaj çalışması yaptı.

Angela, kardeşleri Vittorio ve Luca ile birlikte ''Missoni'' markasının bir kaç yıl içinde yepyeni, dinamik bir kimliğe bürünmesini sağladı.