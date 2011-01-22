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Spor

BROZEK KARDEŞLER KADRODA YOK TRABZON (A.A)

22 Ocak 2011 18:15

-BROZEK KARDEŞLER KADRODA YOK TRABZON (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz ile cezalı olan Engin Baytar, kadroda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlerden Pawel ve Piotr Brozek kardeşleri de 18 kişilik maç kadrosuna almazken, Mehmet Çakır, yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililerde Egemen Korkmaz'ın yokluğunda Giray ve Glowacki ikilisi stoperde görev yaparken, Engin Baytar'ın yokluğunda geçen haftaki Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor ile yapılan maçtan farklı olarak Gustavo Colman 11'de sahaya çıktı. Ankaragücü ile hafta içinde sözleşme imzalayan Fatih Tekke, 18 kişilik maç kadrosunda yer almazken, bordo-mavili takımın kiralık olarak başkent kulübüne verdiği Hırvat oyuncu Drago Gabric ise ilk 11'de forma şansı buldu. Gabric, maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi. Trabzonspor, 35 günlük aradan sonra Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir lig maçına çıkarken bordo-mavili taraftarlar tribünleri doldurmadı.  Hüseyin Avni Aker Stadı tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken, 15 bin dolayında bordo-mavili taraftar, takımlarına destek verdi. Yaklaşık 200 Ankaragücü taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu futbolcular, 25. Dünya Üniversiteler Kış oyunları'nın tanıtımı için ''Anadolu'nun zirvesinde buluşalım'' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar için ''Adam gibi adam Erdoğan Bayraktar'' yazılı pankart açtılar.

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