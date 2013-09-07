Broşür kavgası kanlı bitti

İstanbul Bakırköy’de broşür verme yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Kavgaya karışan bir kişi, 3 kişiyi yaralayıp kaçtı.



Broşör kavgası dün akşam saatlerinde Bakırköy'de Ebuzziya caddesinde meydana geldi. Broşür dağıtan Serhat F. ile bir çift arasında tartışma çıktı.

Olaya çevredekiler müdahale etti. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, Murat Ç. Ramazan T. ve Serhat F.’yi tanbancayla yaralayıp kaçtı.

3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralan Ramazan T’nin durumu ağır.

Silahlı kavgayı gören bir vatandaş ise, yaşanan o anları şu sözlerle aktardı: "Broşür dağıtan bir genç, kız arkadaşıyla yürüyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Daha sonra kavga ettiler. Aşağıya indikeri sırada çocukta onlara yaklaşık on el ateş etti" dedi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayarak kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.