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Dünya

Brookings Enstitüsü, Erdoğan'ın programına ilişkin iddiaları yalanladı

Erdoğan'a davet için bir holdingin kadın başkanının aracı olduğu öne sürülmüştü

31 Mart 2016 10:51

ABD’nin başkenti Washington’ın en prestijli düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü, Cumhuriyet'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ilk etapta reddettikleri halde bir Türk holdingin kadın başkanının ricası üzerine kendisine davette bulunulduğu ve programında soru alınmayarak kendisine kolay hitap sunulacağı iddialarını yalanladı.

Ntv'de yer alan habere göre, Brookings Enstitüsü Medya İlişkileri Sorumlusu Gail Chalef, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet etme fikrini önce reddettikleri iddiasının doğru olmadığını belirterek, “Bu iddia kesinlikle doğru değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Nükleer Güvenlik Zirvesi katılmak için geldikleri sırada Brookings’te konuşma yapmaları için davet edilen liderlerin arasında zaten vardı” dedi. 

Chalef, Erdoğan’ın konuşma sırasında soru almayacağı iddialarını da yalanlayarak, Brookings’in daha önceki uygulamalarında olduğu gibi salondaki katılımcılardan soru alacağını ifade etti. 

Chalef, “Her zaman yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılımcılardan soru alacaktır. Bu, Brookings’in bu tür programlarda uygulaya geldiği bir standarttır” açıklamasında bulundu.

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