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Dünya

Brooke Shields: Trump bana çıkma teklif etmişti, reddettim

"Seninle birlikte olmalıyız; çünkü sen Amerika'nın sevimli yıldızısın, bense ülkenin en zengin adamıyım"

05 Ekim 2017 18:08

ABD'li model ve oyuncu Brooke Shields, önceki gün Andy Cohen'in programına katılarak ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte kendisine çıkma teklif ettiğini açıkladı.

52 yaşındaki ünlü oyuncu, 1990'ların sonunda Trump'ın kendisine çıkma teklif ettiğini ancak onu reddettiğini söyledi.

"Sevgilim bu durumdan hoşlanmayacaktır"

Shields, Trump'ın teklifini şöyle anlattı:

"Film setindeydim… İkinci eşinden boşanır boşanmaz beni aradı ve 'Seninle birlikte olmalıyız. Çünkü sen Amerika'nın sevimli yıldızısın, bense ülkenin en zengin adamıyım. İnsanlar bu ilişkiye bayılacaktır' 

NTV'nin aktardığına göre; Shields, "Ben de ona 'Benim bir sevgilim var ve bu durumdan hoşlanmayacaktır' cevabını verdim" ifadesini kullandı.

Shields, Trump için ilk değil

Öte yandan Shields, geçmişte Trump ile ilişki yaşamayı reddeden ilk ünlü kadın değil.

Daha önce Candice Bergen ve Emma Thompson da Trump'ı geri çevirdiklerini açıklamıştı.

Salma Hayek ise Trump'a 'hayır' dediği için, ünlü işadamının kendisi hakkında 'Salma çok kısa boylu' şeklinde haberler yaptırdığını iddia etmişti.

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Brooke ShieldsTrumpçıkma teklifi

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