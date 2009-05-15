Bronzlaşma zamanı geldi

Bronzlaşma tutkusu, cildinize zarar verebilir, bu yüzden siz siz olun koruyucu sürmeden güneşe çıkmayın.



Bronz bir tene sahip olmayı herkes ister... Ancak ne yazık ki bronzlaşmak isterken güneşin zararlı ışınlarının cildimize vereceği zararı da unutmamak gerekir. Hisar Intercontinental Hospital'den Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerife Günel, "Cildinizin güneşe karşı direncini ve bronzlaşma süresini cildinizin, saçınızın ve gözünüzün rengi belirler. Güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmak için cilt tipinize uygun bir ürün seçmeniz gerekiyor. Bronzlaşmada 6 farklı cilt tipi bulunmaktadır" diyerek konuyla ilgili ayrıntılı bilgi veriyor.



Cilt tipiniz hangisi?



Tip 1 Kolay yanar, asla bronzlaşmaz. Açık renk gözler, sarı ya da kızıl saçlar, süt beyaz tene sahip olup kolay çillenenler bu gruptadır. SPF 50 + olan ürünler kullanmalıdır.



Tip 2 Genellikle yanar, çok az bronzlaşır, kolay açılır. Kumral saçlara, ela gözlere ve açık tene sahip olup çillenmeye meyillidir. SPF 50 + ürünlerle başlayıp biraz bronzlaşınca SPF 3525 ürünler kullanabilirler.



Koyu kumrallar



Tip 3 Hafif yanar, genellikle bronzlaşır ve uzun süre kalıcı değildir. Açık kahverengi gözlü, koyu kumral veya kahverengi saçlı, kumral tenli, çok az çillenir. SPF 30 olan ürünlerle başlayıp biraz bronzlaştıktan sonra SPF 1520 olan ürünler kullanabilirler.



Esmer tenliler



Tip 4 Çok nadiren yanar, her zaman iyi bronzlaşır. Kahverengi göz ve saç rengine sahip olup esmer tenli olurlar. Kısa zamanda bronzlaşırlar ancak bronzlaşmaları kalıcı değildir. SPF 2015 ile başlayıp bronzlaşınca SPF 1510 ile devam edebilirler.



Tip 5 Çok nadiren yanarlar, çok koyu bronzlaşırlar. Koyu kahve veya siyah gözlü, buğday tenli olurlar. SPF 15 ile başlayıp SPF 10 ile devam edebilirler.



Tip 6 Yanmazlar, tenleri ve gözleri siyahtır. Zenciler ve koyu tenli ırklar bu gruba girerler.

