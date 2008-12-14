Bronz anıt fiberglas çıktı!

Eski Kara Kuvvetler Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Kastamonu’nun İnebolu İlçesi’nde 2001'de yaptırdığı Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda ‘bronz’ yerine fiberglas malzeme kullanıldığını 7 yıl sonra öğrendi. Şaşkınlık yaşayan Yalman, anıtın bronz olarak tekrar yapımını üstlendi.



Heykel fiberglas çıktı



Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 2001'de eşinin memleketi Kastamonu’nun İnebolu İlçesi’nde, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden yaptırdığı Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda bronz yerine fiberglas malzeme kullanıldığını 7 yıl sonra öğrenince şok geçirdi. Aytaç Yalman, Jandarma Genel Komutanı olarak görev yaparken Kurtuluş Savaşı’nda silah ve cephanenin Anadolu’ya sevki sırasında fedakarlıklar gösteren İnebolu’ya Milli Mücadele’nin sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı’nın anıtını yaptırdı. Emekli Orgeneral Yalman, eşi Belma Yalman’ın memleketi olan İnebolu’ya yaptırdığı heykeli, 4 Aralık 2001 tarihinde açılışını, o dönemde emekli olan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş ile birlikte yaptı.



Kurban Bayramı tatilini Kastamonu’da geçiren Aytaç Yalman, eşi Belma Yalman’la birlikte İnebolu’ya geldi. Yalman çiftine İnebolu gezisi sırasında Kastamonu Valisi Mustafa Kara ve eşi Ayten Kara eşlik etti. Vali Kara, İnebolu’da Atatürk’ün Şapka Devrimi’ni gerçekleştirdiği Türk Ocağı binası ve Nezihe Kültür Battal Kültürevi’ni ziyaret eden Aytaç Yalman ve eşi Belma Yalman’a 7 yıl önce yaptırdığı Şehit Şerife Bacı Anıtı’nı göstermek istedi. Bu sırada Vali Mustafa Kara, anıtta bozulmalar olduğunu ve İl Özel İdaresi ve İnebolu Belediyesi’nin imkanlarıyla bronzdan tekrar yaptırılacağını söyledi.



Şaşırdı



Vali Kara’nın bu sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Aytaç Yalman, anıtın bronzdan yapıldığını sandığını söyledi. Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan anıtı inceleyen Yalman, “Şehit Şerife Bacı Anıtı’nı 2001 yılında Jandarma Genel Komutanı iken yaptırmıştım. O zaman anıta 15 milyar lira maliyet çıkardılar. Ben anıtın bronzdan yapıldığını sanıyordum. Bu durumu bilmiyordum. Öyleyse bunu düzeltmek de yine bana düşer” dedi.



Aytaç Yalman, İnebolu’nun sahil yolunda bulunan Şehit Şerife Bacı Anıtı’nın tekrar bronzdan yaptırılmasını sağlayacağını söyledi. Vali Mustafa Kara, yaptırılan fiyat araştırmasına göre yaklaşık 150 bin YTL maliyeti bulunan anıtın yapımını üstlenen emekli Orgeneral Aytaç Yalman’a teşekkür etti.



'Kötü niyet yoktur'



DHA muhabirinin anıtı bronz yerine fiberglas yapanlar hakkında yasal yola başvurup vurmayacağı yönündeki soruya Aytaç Yalman, herhangi bir kötü niyet olduğunu sanmadığını belirterek konunun araştırılmasına gerek duymadığını söyledi.



İnebolu’daki Şehit Şerife Bacı Anıtı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2001 yılında Ankaralı heykeltıraş Metin Yurdanur’a yaptırılmıştı.



