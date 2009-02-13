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Sağlık

Bronşit en çok 0-2 yaş aralığında görülüyor

Bazı bebeklerin akciğerleri tam olgunlaşmadığı için sık sık bronşit geçirmeleri mümkün.

13 Şubat 2009 02:00

Bazı bebeklerin akciğerleri tam olgunlaşmamış ve bronşlarının çapı dar olduğu için viral enfeksiyonlarla sık sık bronşit geçirmeleri mümkün.

Bronşiolite espiratuar sinsityal virüs isimli virüsün neden olduğunu ve bronşitin mevsimsel bir özellik gösterdiğini ifade eden Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, "Genelde üst solunum yoluna ait bulgular ve ateşten 2-3 gün sonra öksürük, solunum hızında artış görülür. Göğüs duvarında çekilmeler, burun kanatlarının solunuma katılması görülür. Bazı küçük çocuklar ve bebeklerin akciğerleri tam olgunlaşmamış, bronşlarının çapı dar, bronşları çevreleyen kıkırdak halkaları çok yumuşak olduğu için viral enfeksiyonlarla sık sık bronşiolit geçirmeleri mümkündür" diye konuştu.

Hangi durumlarda çocukların hastaneye yatırılması gerektiğini açıklayan Dr. Karadağlıoğlu, "İki aylıktan küçük çocuklar, morarma, solunum durması bulguları, solunum sayısının dakikada 60'ın üzerinde olması, kanda oksijen değerlerinin düşmesi, karbondioksit değerlerinin yükselmesi durumunda hastaneye yatırılır” dedi.

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