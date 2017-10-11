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Kültür-Sanat

“Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” 11 yıl aradan sonra seyirciyle buluştu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DUAYEN tiyatrocu Haldun Dormen’in 2006 yılında Harbiye Açıkhava’da sahnelediği “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller”i 11 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu

11 Ekim 2017 14:07

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DUAYEN tiyatrocu Haldun Dormen’in 2006 yılında Harbiye Açıkhava’da sahnelediği “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller”i 11 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu.
Projenin mimarı Nurcan Karaca\'nın önderliğinde, Haldun Dormen’in yönetmenliğini yaptığı, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan ve koreografisini Nur Sonbahar\'ın hazırladığı \"Broadway’den İstanbul’a Müzikaller\", 11 yıl aradan sonra yepyeni repertuvarı ve güçlü kadrosu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi\'nde görücüye çıktı. Ayça Varlıer, Edis, Emre Altuğ, Ethel Mulinas, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Mert Turak,Onur Turan, Pamela, Sami Levi, Şehnaz Sam, Burcu Biricik ve Yeliz Şar’ın yer aldığı müzikalde, Gökçe Bahadır’ın söylediği \"Yalnız Kullar\" performansı, Pamela\'nın \"All That Jazz\" yorumu, Irmak Ünal\'ın \"Evita\"sı, Emre Altuğ ve Ayça Varlıer’in birlikte söyledikleri \"Hep Böyle Kal\" şarkısının yanı sıra Burcu Biricik\'in \"Chicago\" performansı ve Edis\'in Gökçe Bahadır ile \"Grease\"i yeniden yorumlamaları seyirciden büyük alkış aldı.
Gecede \"Notre Dame de Paris\", \"Chicago\", \"Cabaret\", \"Mama Mia\", \"Dream Girls\", \"Damdaki Kemancı\", Evita , \"Grease\" gibi Broadway müzikallerinin yanı sıra \"Lüküs Hayat\", \"Hisseli Harikalar Kumpanyası\" gibi Türk müzikallerinden de şarkılara yer verildi.
4 bin 500 kişinin izlediği müzikali Çağla Şıkel, Onur Saylak, Bade İşçil, Gani Müjde, Nasuh Mahruki, Göksel Kortay, Metin Uca, İzzet Öz, Nedim Saban’ın da aralarında olduğu ünlü isimler de takip etti.
Gecenin finalinde bütün oyuncular ile beraber müzikalin onur konukları Selçuk Yöntem ve Perran Kutman da sahneye çıkarken, seyirciler uzun süre ayakta alkışladı.

(FOTOĞRAF)

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