Broadcom Qualcomm’u almak için 103 milyar dolar önerdi

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – ABD’li çip üreticisi Broadcom kablosuz pazardaki varlığını güçlendirmek için Qualcomm’u 103 milyar dolar satın almak için teklif yaptı. Satın alma gerçekleşirse tarihteki en büyük teknoloji satın alması olabilir.

Pazartesi günü Broadcom’dan yapılan açıklama CEO Hock Tan tarafından sektörde gerçekleşen satın almaların devamı niteliğinde. Şirketin Malezya asıllı CEO’su Hock Tan geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte Broadcom’un yasal merkezini ve genel müdürlüğünü ABD’ye taşıyacağını duyurmuştu. Mobil işlemci ve modem üreticisi olan ve güçlü bir fikri mülkiyet hakkına sahip Qualcomm şirketi önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyada 5G’ye geçildiğinde daha da değerli hale gelecek. Qualcomm Broadcom tarafından bir teklif yapıldığını ve yöneticilerin teklifi değerlendireceğini teyit etti.

Muhtemel bir anlaşma toplam büyüklüğü 200 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip bir şirket oluşturur ve kurulan yeni şirket teknoloji sektörünün tarihindeki en büyük şirket olabilir.