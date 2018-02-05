T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Broadcom Qualcomm için teklifini 146 milyar dolara yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Şubat  (DHA) –  ABD’li işlemci devlerinden Broadcom Singapur merkezli işlemci üreticisi Qualcomm’a yaptığı teklifini 146 milyar dolara çıkardı

05 Şubat 2018 21:34

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Şubat  (DHA) –  ABD’li işlemci devlerinden Broadcom Singapur merkezli işlemci üreticisi Qualcomm’a yaptığı teklifini 146 milyar dolara çıkardı.
The Financial Times’da yer alan habere göre Kasım ayında yaptığı 103 milyar dolarlık teklifi kabul edilmeyen Broadcom hisse başına 60 dolar nakit ve 22 dolar Broadcom hisse senedine yükseltti. Yeni teklif Qualcomm hisselerinin 30 günlük ortalama değerinin yüzde 54 üzerinde.
Dolayısıyla, Qualcomm hisse sahipleri hem şu anda şirketin piyasadaki değerini nakit olarak alacak hem de sahip oldukları hisse başına 22 dolarlık Bradcom hissesine sahip olacaklar.
Broadcom Kasım ayında şirketin piyasa değerinin yüzde 50 üzerinde bir teklif yaparak Qualcomm’a 103 milyar dolar önermiş ancak olumlu cevap alamamıştı.
Qualcomm hissedarları 6 Mart’ta bir araya gelecek ve habere göre Broadcom teklifini destekleyen yeni bir yönetim kurulu seçilme ihtimali olabilir.
Şimdiye kadar Qualcomm tarafından şiddetle karşı çıkılan teklif kabul edilir ve birleşme olursa, oluşacak yeni şirket mobil telefon çiplerinin üretiminden yeni nesil elektrikli araçlara her konuda Pazar lideri olan ezici bir yarı iletken üreticisi olacak.
Habere göre Qualcomm yeni teklifle de çok etkilenmeyecek fakat Apple’ın iPhone’ları için çiğ üreten Qualcomm hissedarlarından Broadcom’un teklifini hisse başına 80 dolar olursa değerlendirmeleri konusunda baskı görüyor.
Broadcom’un Malezyalı CEO’su Hock Tan’ın anlaşmanın dostane bir şekilde gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıDHABroadcom SingapurQualcommaThe Financial TimesdaKasımBroadcomYeniQualcommDolayısıyla QualcommBradcomBroadcom KasımMarttaPazarHabereAppleınBroadcomunBroadcomun Malezyalı CEOsu Hock Tanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24