Broadcom Qualcomm için teklifini 146 milyar dolara yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – ABD’li işlemci devlerinden Broadcom Singapur merkezli işlemci üreticisi Qualcomm’a yaptığı teklifini 146 milyar dolara çıkardı.

The Financial Times’da yer alan habere göre Kasım ayında yaptığı 103 milyar dolarlık teklifi kabul edilmeyen Broadcom hisse başına 60 dolar nakit ve 22 dolar Broadcom hisse senedine yükseltti. Yeni teklif Qualcomm hisselerinin 30 günlük ortalama değerinin yüzde 54 üzerinde.

Dolayısıyla, Qualcomm hisse sahipleri hem şu anda şirketin piyasadaki değerini nakit olarak alacak hem de sahip oldukları hisse başına 22 dolarlık Bradcom hissesine sahip olacaklar.

Broadcom Kasım ayında şirketin piyasa değerinin yüzde 50 üzerinde bir teklif yaparak Qualcomm’a 103 milyar dolar önermiş ancak olumlu cevap alamamıştı.

Qualcomm hissedarları 6 Mart’ta bir araya gelecek ve habere göre Broadcom teklifini destekleyen yeni bir yönetim kurulu seçilme ihtimali olabilir.

Şimdiye kadar Qualcomm tarafından şiddetle karşı çıkılan teklif kabul edilir ve birleşme olursa, oluşacak yeni şirket mobil telefon çiplerinin üretiminden yeni nesil elektrikli araçlara her konuda Pazar lideri olan ezici bir yarı iletken üreticisi olacak.

Habere göre Qualcomm yeni teklifle de çok etkilenmeyecek fakat Apple’ın iPhone’ları için çiğ üreten Qualcomm hissedarlarından Broadcom’un teklifini hisse başına 80 dolar olursa değerlendirmeleri konusunda baskı görüyor.

Broadcom’un Malezyalı CEO’su Hock Tan’ın anlaşmanın dostane bir şekilde gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.