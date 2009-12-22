Brittany Murphy neden öldü?

‘Grip olduğunu sandı’

Amerikan basını ve Amerikalı oyuncunun arkadaşları, Murphy’nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü iddia ediyor. Ünlü yıldızın ismi belirtilmeyen yakın bir arkadaşı Murphy’nin uzun zamandır uyuşturucuyla sorunu olduğunu söyledi. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen Murphy’nin yakın arkadaşı, “Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Tedavi olması için uğraştık. Uyuşturucuya çok fena batmıştı. Brittany artık sınıra gelmişti” diye konuştu.Los Angeles Morg yetkilisi Ed Winter sanatçının ölümüyle ilgili kuşku duyacak herhangi bir unsur olmadığını belirterek, “Ölümü doğal nedenlerle olmuş gibi görünüyor. Asıl ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak” dedi. TMZ’nin haberine göreyse Murphy’nin ailesi, genç oyuncunun yaklaşık bir haftadır ‘grip’ olduğunu ve ilaç kullandığını söylüyor. Murphy’nin eşi Simon Monjack, “O çok hastaydı, grip olduğunu düşünüp ilaç kullanmaya başladı, son bir kaç gündür de kusuyordu” dedi. Ünlü oyuncu Ashton Kutcher bir süre birliktelik yaşadığı Murphy için Twitter sayfasına “Bugün dünya bir parça günışığını kaybetti. Brittany’nin ailesine, eşine ve özellikle muhteşem annesi Sharon’a başsağlığı diliyorum. ‘Öbür tarafta’ görüşmek üzere küçük” diye bir not yazdı. Atlanta doğumlu oyuncu 1991 yılında ‘Blossom’ adlı televizyon şovuyla ün kazanmış, daha sonra Hollywood’un aranan oyuncularından olmuştu.