T24 LogoT24 Logo
Magazin

Brittany Murphy neden öldü?

Amerikalı oyuncu Brittany Murphy’nin ani ölümüyle ilgili olarak ‘uyuşturucu’ iddiası gündemde.

22 Aralık 2009 02:00

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan evinin banyosunda fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanan, ‘Girl Interrupted’, ‘8 Mile’, ‘The Dead Girl’ ve ‘Across the Hall’ filmlerinin oyuncusu 32 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brittany Murphy’nin ani ölümüyle ilgili olarak ‘uyuşturucu’ iddiası gündemde.




Amerikan basını ve Amerikalı oyuncunun arkadaşları, Murphy’nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü iddia ediyor. Ünlü yıldızın ismi belirtilmeyen yakın bir arkadaşı Murphy’nin uzun zamandır uyuşturucuyla sorunu olduğunu söyledi. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen Murphy’nin yakın arkadaşı, “Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Tedavi olması için uğraştık. Uyuşturucuya çok fena batmıştı. Brittany artık sınıra gelmişti” diye konuştu.


‘Grip olduğunu sandı’

Los Angeles Morg yetkilisi Ed Winter sanatçının ölümüyle ilgili kuşku duyacak herhangi bir unsur olmadığını belirterek, “Ölümü doğal nedenlerle olmuş gibi görünüyor. Asıl ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak” dedi. TMZ’nin haberine göreyse Murphy’nin ailesi, genç oyuncunun yaklaşık bir haftadır ‘grip’ olduğunu ve ilaç kullandığını söylüyor. Murphy’nin eşi Simon Monjack, “O çok hastaydı, grip olduğunu düşünüp ilaç kullanmaya başladı, son bir kaç gündür de kusuyordu” dedi. Ünlü oyuncu Ashton Kutcher bir süre birliktelik yaşadığı Murphy için Twitter sayfasına “Bugün dünya bir parça günışığını kaybetti. Brittany’nin ailesine, eşine ve özellikle muhteşem annesi Sharon’a başsağlığı diliyorum. ‘Öbür tarafta’ görüşmek üzere küçük” diye bir not yazdı. Atlanta doğumlu oyuncu 1991 yılında ‘Blossom’ adlı televizyon şovuyla ün kazanmış, daha sonra Hollywood’un aranan oyuncularından olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24