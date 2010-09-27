Britney’in kaldırımdaki sakızına 514 dolar

T24

Listede dudak uçuklatan fiyatlara sahip eşyalar, satıştan kaldırılan ve “kim alır” diye düşündüren şeyler var.1. 2007’de 24 yaşında olan Nicael Holt, adını, arkadaşlarını ve sahip olduğu herşeyi satışa çıkararak 7500 Avustralya dolarına alıcı buldu.2. 50 bin yıllık tüylü mamut iskeleti 61 bin sterline alıcı buldu.3. JD Salinger’in tuvaleti.4. Mad Men dizisindeki Joan Harris karakterinin elbisesi.5. Karolyne Smith 10 bin dolar karşılığında alnına bir casinonun internet sitesinin dövmesini yaptırdı.6. Rus denizaltısı 1 milyon dolara satışa çıkarıldı.7. Margaret Thatcher’ın çantası 103 bin sterline satın alındı.8. Yer altı sığınağı.9. Rosie Reid’in bekaretini satma girişimi eBay tarafından iptal edildi.10. Londra’da bir hayranın kaldırımdan kazıdığı ve Britney Spears’a ait olduğunu iddia ettiği sakız 514 dolara satıldı.