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Britney'in havuz keyfi

Briteny Spears, eski günlerdeki şişman halinden de kurtulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

11 Mart 2009 02:00

Briteny Spears, yeni albümü ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparken eski günlerdeki şişman halinden de kurtulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Britney'in havuz keyfi - FOTOGALERİ

Uzunca bir süre öze hayatındaki sorunlarla boğuşan ve müzik kariyerine ara veren Briteny Spears, yeni albümü ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparken eski günlerdeki şişman halinden de kurtulduğunu bir ke daha gözler önüne serdi.

Britney Spears, 'Circus'a albümü ile adeta hayata döndü. Sıkı bir şekilde müzik ve dans çalışmalarını sürdüren Britney, bu esnada vücudunu da eski formuna soktu. Bir zamanlar aldığı kilolarla bol bol eleştirilen Britney'nin Miami'de havuz kenarında gizlice çekilen bu fotoğrafları da bunu doğruladı.

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