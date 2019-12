Britney Spears Madonna'yla

"Yeniden evlenmek istiyorum, çocuklarım olsun istiyorum.Bir çöl adada yaşamak istiyorum" Bu sözler pop müziğin genç isimlerinden Britney Spears'e ait.Yaşadığı zor günlerin ardından yeni bir albümle hayranlarıyla buluşan şarkıcı, MTV'nin hazırladığı ve hayatının anlatıldığı belgesel film Britney:For the Recor'da başından geçenleri, yaşadığı zorlu günleri, kariyerini, özel hayatını ve çocuklarını anlattı.Spears, gözyaşlarını tutamadığı çekimlerde hayallerine dair açıklamalarda da bulunup evlilik konusunda çok şanssız olduğunu ve yeniden evlenmek, mutlu olmak istediğini belirtti.Belgeselde Britney'e destek olduğu her halinden belli olan pop müziğin divası da yer alıyor. Hatta öyle ki birbirlerine sıkı sıkı sarıldıkları karede, Britney için şarkıcının ne kadar önemli olduğu açıkça belli oluyor.Spears, Madonna'nın kendisine bir anne şefkatiyle yaklaştığını ve ona çok şey borçlu olduğunu da ifade ediyor.Şarkıcı yeni bir hayatı benimsemek istediğinden bahsederken bir dönemi tamamen yalnız geçirdiğini de dile getirdi.Öyle ki insanların onu dinlediğini ama sadece dinlediğini ve duymak için çaba sarfetmediğini söyledi.İşte o sırada Britney'in gözyaşları da sözcükleri gibi akıp gitti."Hep soğukkanlı olmak istedim.Ama paparazziler buna izin vermediler. Onlar saldırgan tutumlarıyla beni teşhir etmekten başka bir şey yapmadı.İnsani değildi hiçbir şey.""Şimdi her şey daha iyi" diyor Britney, gözyaşlarını silerek."Daha iyi, olumlu olmam gerektiğini anlıyorum. Başka çaresi yok!Hayata devam edebilmem için bunun böyle olması gerekiyor.Hiç pişman değilim. Çünkü her şeyin bir nedeni vardı.Geriye baktığımda sadece yaşadıklarımı görüp bunlardan ders çıkarmam gerek.Şimdi hislerimi daha çok dinlemeliyim ama mantığımı kaybetmeden..."Kendisini başarının kurbanı bir kadın olarak gördüğünü de itiraf eden şarkıcı, belgesel çekimi sonunda tek bir cümle söylüyor: "İyiydi"