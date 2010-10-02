Britney Spears'ın insan fobisi varmış

T24- Pop müziğin prensesi Britney Spears'in derdi bitmiyor... Henüz 18 yaşındayken çıkardığı albümle tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan 29 yaşındaki Spears'te insan fobisi olduğu iddia edildi.







Amerika'nın en çok izlenen dizisi Glee'ye konuk oyuncu olarak katılan seksi şarkıcının bu diziyle başarılı günlerine geri dönmesi bekleniyor.





Ancak Spears'in dizi çekimleri sırasında yönetmene dizi oyuncularının kendisiyle konuşmalarını yasaklamasını söyledi. Sette herkesten uzak duran Spears'in asistanı dışında kimseyle iletişime girmediği belirtildi.





Bugüne kadar paparrazilerin ilgi odağı olan Spears, s kakta bile yürürken hayranları tara fından rahat bırakılmıyor. Sürekli imza dağıtan ve konuşan şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektiriyor. Bu nedenle artık insanlardan sıkılan Spears'te insan fobisi oluştuğu be lirtildi.





Artık sokağa çıkmak istemeyen güzel şarkıcı, girdiği ortamlarda insanlarla konuşmak istemiyor. Dı şarı çıkarken yanına asistanını alan Spears, kendisine yöneltilen soruları asistanının aracılığıyla yanıtlıyor.





Psikologlar, Spears'in çok küçük yaşta ünlü olduğunu ve bunu kaldıramadığı için bu durumda olduğunu söyledi.





