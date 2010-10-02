T24 LogoT24 Logo
Magazin

Britney Spears'ın insan fobisi varmış

Britney Spears'in derdi bitmiyor... 29 yaşındaki Spears'te insan fobisi olduğu iddia edildi.

02 Ekim 2010 03:00

T24- Pop müziğin prensesi Britney Spears'in derdi bitmiyor... Henüz 18 yaşındayken çıkardığı albümle tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan 29 yaşındaki Spears'te insan fobisi olduğu iddia edildi.



Amerika'nın en çok izlenen dizisi Glee'ye konuk oyuncu olarak katılan seksi şarkıcının bu diziyle başarılı günlerine geri dönmesi bekleniyor.


Ancak Spears'in dizi çekimleri sırasında yönetmene dizi oyuncularının kendisiyle konuşmalarını yasaklamasını söyledi. Sette herkesten uzak duran Spears'in asistanı dışında kimseyle iletişime girmediği belirtildi.


Bugüne kadar paparrazilerin ilgi odağı olan Spears, s kakta bile yürürken hayranları tara fından rahat bırakılmıyor. Sürekli imza dağıtan ve konuşan şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektiriyor. Bu nedenle artık insanlardan sıkılan Spears'te insan fobisi oluştuğu be lirtildi.


Artık sokağa çıkmak istemeyen güzel şarkıcı, girdiği ortamlarda insanlarla konuşmak istemiyor. Dı şarı çıkarken yanına asistanını alan Spears, kendisine yöneltilen soruları asistanının aracılığıyla yanıtlıyor.


Psikologlar, Spears'in çok küçük yaşta ünlü olduğunu ve bunu kaldıramadığı için bu durumda olduğunu söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24