Britney Spears'ın estetik doktorundan Türkiye'de ameliyat

İSTANBUL, (DHA)-BU yıl ilki gerçekleştirilen \"Aestheticstanbul\" dünyaca ünlü estetik cerrahlarını bir araya getirdi. Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears\'ın ameliyatını gerçekleştiren Dr. Luiz Toledo ve İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi\'nin doktoru Dr. Renato Calabria sempozyumda önemli ameliyatlara imza atmaya hazırlanıyor.

Estetik International ev sahipliğinde Mecidiyeköy’de yer alan Fairmont Quasar’da düzenlenen \"Aestheticstanbul\" sempozyumunun açılışı tıp öğrencileri ve estetik uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Estetik International CEO\'su Cenk Akın, \"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje ile sizlerle birlikteyiz. Estetik dünyası için önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen alanında uzman doktorlarımızla birlikte dolu dolu 3 gün yaşayacağız\" dedi. Akın\'ın ardından Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Cihantimur ve Dr. Aris Sterodimas konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılış sonrası üç ameliyathanede üç farklı operasyon yapıldı.

OPERASYONLARI 60\'YA YAKIN TIP ÖĞRENCİSİ İZLİYOR

60\'ya yakın tıp öğrencisi ve estetik uzmanı operasyonları canlı canlı izleme fırsatı buldu. Öğrenciler ve estetik uzmanları dünyaca ünlü hekimlerle bir araya gelerek ameliyatların ardından onlara sorular yöneltti. Dr. Enzo Citarella yüz germe ve göz kapağı, Dr. Amjad Al-Yousef göz kapağı cerrahisi, Dr. Steve Cohen ise yağ transferiyle yüz germe ameliyatı yaptı.

3 GÜN BOYUNCA 21 FARKLI OPERASYON GERÇEKLEŞECEK

3 gün boyunca toplam 21 estetik operasyonun gerçekleşeceği sempozyumda ünlü isimlerin doktorları önemli ameliyatlara imza atacak. Yarın Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears\'in doktoru Dr. Luiz Toledo yağ transferiyle meme büyütme ameliyatı gerçekleştirecek. Pazar günü ise İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi\'nin doktoru Dr. Renato Calabria yağ transferiyle yüz germe operasyonuna imza atacak.

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