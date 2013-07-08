Britney Spears yeni albümle dönüyor

Ünlü şarkıcı Britney Spears, uzun bir aradan sonra yeni albümüyle müzik piyasasına dönüş yapmaya hazırlanıyor.



Spears, yeni albümü için daha önce Madonna ile çalışan İngiliz prodüktör William Orbit’le işbirliği yapıyor. Huffington Post’un haberine göre şarkıcı, yeni albümünde Will.I.Am’le birlikte ortak bir şarkıya da imza atacak.

31 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından “Yeni şarkılarımı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bugüne kadar yaptığım en kişisel albüm olacak” açıklamasını yaptı.

1999’da ‘Baby One More Time’ albümüyle müzik kariyerine başlayan Britney Spears, en son 2011’de albüm çıkarmıştı.