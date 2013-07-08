T24 LogoT24 Logo
Magazin

Britney Spears yeni albümle dönüyor

ABD’li şarkıcı Britney Spears, Las Vegas’ta 8. stüdyo albümü için çalışmalara başladı

08 Temmuz 2013 13:03

Ünlü şarkıcı Britney Spears, uzun bir aradan sonra yeni albümüyle müzik piyasasına dönüş yapmaya hazırlanıyor.
 
Spears, yeni albümü için daha önce Madonna ile çalışan İngiliz prodüktör William Orbit’le işbirliği yapıyor. Huffington Post’un haberine göre şarkıcı, yeni albümünde Will.I.Am’le birlikte ortak bir şarkıya da imza atacak.

31 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından “Yeni şarkılarımı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bugüne kadar yaptığım en kişisel albüm olacak” açıklamasını yaptı.

1999’da ‘Baby One More Time’ albümüyle müzik kariyerine başlayan Britney Spears, en son 2011’de albüm çıkarmıştı.

ETİKETLER

britney spearsalbümşarkımüzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24