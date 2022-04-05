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Britney Spears, vasilik altında geçen yıllarını da anlattığı bir kitap hazırlığında

Spears, kitapta daha önce açıkça anlatamadıklarını anlatacağını belirtti

05 Nisan 2022 11:44

Şarkıcı Britney Spears, babasının vasiliği altında geçen yıllarını da anlatacağı bir kitap hazırlığında olduğunu açıkladı.

The Independent’ta yer alan habere göre, Britney Spears hayat hikâyesini anlatacağı kitabı önce Instagram’da duyurdu, daha sonra paylaşımını sildi.

Spears, kitapta daha önce açıkça anlatamadıklarını anlatacağını belirtti.

Spears, vasilik altında yaşadığı dönem kendisi bir kahve bile satın alamazken annesi ve kız kardeşinin kitap yazmasına da tepki gösterdi.

Britney Spears’ın babasının vasiliği altında yaşamaya karşı verdiği hukuk mücadelesi bu yıl kasım ayında son bulmuştu.

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