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Dünya

Britney Spears, vasiliğine babası yerine muhasebecisinin atanmasını talep etti

27 Temmuz 2021 15:10

T24 Dış Haberler

Şarkıcı Britney Spears, vasiliğinin babasının elinden alınıp başkasına verilmesi için resmi başvuruda bulundu.

Pop yıldızının avukatı, talebi pazartesi günü mahkemeye sundu. Spears, geçen aylarda sessizliğini bozup babasının hayatının kontrolünü eline geçirip, yetkilerini istismar ettiğini söylemişti. 

Mahkeme belgelerinde avukat Mathew S. Rosengart, vasiliği "Kafka-vari bir kabus" olarak nitelendirdi. 

Başvuruda Spears'ın yeni vasisinin muhasebecisi Jason Rubin olması talep edildi.

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