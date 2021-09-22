T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Britney Spears'ın vasiliğini konu alan Netflix belgeselinden ilk fragman yayımlandı

Belgeselin tamamının 28 Eylül'de yayımlanması bekleniyor

22 Eylül 2021 11:02

Şarkıcı Britney Spears'ın vasiliğini konu alan Netflix belgeseli, "Britney Vs. Spears"tan ilk fragman yayımlandı. Belgeselin tamamının 28 Eylül'de yayımlanması bekleniyor.

18 saniyelik tanıtım fragmanında, Spears'ın 2009 yılında avukatına bıraktığı mesaja yer verildi. ,

Erin Lee Carr tarafından yönetilen belgeselin daha geniş ayrıntılara yer verilmesi beklenen fragmanı ise  22 Eylül'de paylaşılacak.

Bir yıldan uzun süredir hazırlık aşaması devam eden belgesel, Spears'ın sıra dışı vasiliğine odaklanırken, hayatındaki önemli figürlere yer verecek.

Britney SpearsErin Lee CarrBritney Vs. SpearsNetflix
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24