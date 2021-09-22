Britney Spears'ın vasiliğini konu alan Netflix belgeselinden ilk fragman yayımlandı

Şarkıcı Britney Spears'ın vasiliğini konu alan Netflix belgeseli, "Britney Vs. Spears"tan ilk fragman yayımlandı. Belgeselin tamamının 28 Eylül'de yayımlanması bekleniyor.

18 saniyelik tanıtım fragmanında, Spears'ın 2009 yılında avukatına bıraktığı mesaja yer verildi. ,

Erin Lee Carr tarafından yönetilen belgeselin daha geniş ayrıntılara yer verilmesi beklenen fragmanı ise 22 Eylül'de paylaşılacak.

Bir yıldan uzun süredir hazırlık aşaması devam eden belgesel, Spears'ın sıra dışı vasiliğine odaklanırken, hayatındaki önemli figürlere yer verecek.