Britney Spears'ın babasının vasilikten çıkarılmasını talep eden dilekçesi bir kez daha reddedildi

ABD'de yargıç, şarkıcı Britney Spears'ın avukatının babası James Spears'ın vasilikten çıkarılması yönündeki dilekçesini reddetti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, şarkıcı Britney Spears'ın geçen hafta mahkemede verdiği 24 dakikalık ifadenin ardından Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ndeki yargıç, avukat Samuel Ingham'ın baba James Spears'ın vasiliğinin sonlanmasına ilişkin dilekçesini bir kez daha reddetti.

Yargıçın son kararının Spears'ın mahkemede verdiği son ifadeyle bir ilgisi olmadığı, sadece ifade üzerinden bir karar alınamayacağı biliniyor.

Spears'ın avukatı Ingham'ın 2020'nin kasım ayında verdiği bir dilekçe daha reddedilmişti. O dilekçede avukat, Spears'ın "babasından korktuğunu" söylemişti.

Şarkıcı Britney Spears, geçen hafta ilk kez mahkemede ifade vererek, bütün hayatının babası tarafından kontrolünde olduğunu, babası zoruyla ilaç kullanmak zorunda kaldığını söylemişti. Spears ilk defa "Hayatımın kontrolünü geri istiyorum" demişti.

Spears'ın ifadesinin ardından baba James Spears, mahkemeye bir dilekçe vererek şarkıcının ifadelerinin soruşturulmasını talep etti.