Britney Spears'ın babası, şarkıcının vasiliğinden çekilmek için başvuruda bulundu

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Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatını kontrol etmesine imkan veren vasiliğinin iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

Jamie Spears, başvurusunda son zamanlarda yaşananların kızının hala kişisel ilişkilerini ve finanslarını denetlemesi için birine ihtiyaç duyup duymadığına sorgulamasına sebep olduğunu belirtti.

Los Angeles'taki bir mahkemeye yapılan başvuruda, "Britney Spears bu mahkemeye hayatının kontrolünü vasiliğin güvenlik ağı olmadan geri istediğini belirtti" denildi:

"O kendi sağlık durumu ile ilgili kararlar verebilmek istiyor, ne zaman ve nasıl terapiye gideceğini seçmek istiyor. Kariyerinden elde ettiği parayı denetim ve gözetim olmadan harcamak istiyor. Evlenebilmek ve o yönde karar verirse bebek yapmak istiyor. Vasiliğin oluşturduğu sınırlardan kurtulmak istiyor"

39 yaşındaki Britney Spears, geçen aylarda mahkemeye iki defa seslenmiş, vasiliği "istismar" olarak nitelendirmiş ve babasının bu rolden alınmasının talep etmişti.

Jamie Spears'in avukatları, "Bay Spears'ın da defalarca dediği gibi; o kızı için en iyisini istiyor. Eğer Spears hn. vasiliğin iptal edilmesi gerektiğini ve hayatını kendisinin yönetebileceğini düşünüyorsa, Bay Spears onun bu şansı hak ettiğini düşünüyor" açıklamasında bulundu.

2008'de yaşadığı ruh sağlığı sorunlarının ardından Britney Spears'ın kariyeri yasal vasilerinin eline geçmişti. Mahkeme, Jamie Spears'a kızının serveti ve hayatının diğer alanlarını kontrol etme yetkisi vermişti. Ünlü pop yıldızı babasının kendisine verilen yetkiyi istismar ettiğini, hayatının her yönünü eline geçirdiğini ve kendisini zorla çalıştırttığını ifade etmişti.