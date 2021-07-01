Britney Spears'ın babası mahkemeden şarkıcının ifadesindeki iddiaların soruşturulmasını istedi

Şarkıcı Britney Spears'ın babası James Spears, mahkemeden kızının vasilik duruşmasında hakkında hayatının kontrolüne dair yaptığı açıklamaların soruşturulmasını talep etti. Britney Spears, babasının vasilik konumunda hayatına uyguladığı kontrolün kısıtlayıcı ve istismara varan seviyede olduğunu söylemişti.

The Guardian'da yer alan habere göre, salı gecesi mahkemeye dilekçe sunan James Spears, son iki yıldır kızının özel meselelerine hiç dahil olmadığını söyledi. Spears, mahkemeden Britney Spears'ın "zorla çalıştırma, zorla ilaç alma, yetersiz medikal bakım, kişisel haklarına kısıtlama" gibi iddialarını soruşturmasını talep etti.

James Spears'ın mahkemeye verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Suçlama ve iddiaların doğasına bakılarak mahkemenin gerekli adımların atılması için Spears'ın ifadesinin doğru olup olmadığını teyit etmesi önemlidir"

Şarkıcı Britney Spears, geçen hafta 13 yıldır süren vasilik sürecinin ardından ilk kez mahkemeye ifade vermiş, babasının hayatı üzerindeki kontrolünün "istismar seviyesinde" olduğunu söylemişti. "Hayatımı geri istiyorum" diyen Spears, babasının özel hayatından ilişkisine, mesleğinden ilaçlarına hayatındaki her alanda kontrol sahibi olduğunu anlatmıştı.

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Şarkıcı Spears, 2007 yılında yaşadığı ruhsal sorunların ardından bir süre tedavi almıştı. Spears'ın babası uzun zamandır vasisi konumunda.