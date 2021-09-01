Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor

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Şarkıcı Britney Spears’ın avukatı, vasilik görevinden çekilmeyi kabul eden babasının 2 milyon dolar talep ettiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, şarkıcı Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, mahkemeye sunduğu dilekçede baba Jamie Spears’ın 2007’den beri sürdürdüğü vasilikten çekilmek için 2 milyon dolar istediğini belirtti.

Avukat, baba Spears’ın yıllardır kızından aldığı paraları da öne sürerek, 2 milyon dolar ödemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Jamie Spears tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruh sağlığı sorunları sonrası vasisi konumuna geçen babasının, bunu istismar ettiğini, kendisini zorla çalıştırdığını söylüyordu.