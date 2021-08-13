"Britney için büyük zafer"; Jamie Spears, kızının vasiliğini bırakacağını açıkladı

Şarkıcı Britney Spears'ın babası Jamie Spears, kızının vasiliği konumundan çekileceğini açıkladı. Gelişme, ünlü şarkıcının yıllardır verdiği hukuk mücadelesi için "büyük bir zafer" olarak nitelendirildi.

Şarkıcı Britney Spears, 13 yıldır babasının vasisi konumunda hayatının kontrolünü elinde bulundurmasına ilişkin hukuk mücadelesini sürdürürken dün mahkemeye verilen bir dilekçede Jamie Spears'ın avukatı "Spears, devam eden vasilik hizmetini yerine getirirken kızıyla kamuoyu önünde bir tartışmanın ona faydası olacağını düşünmüyor. Bay Spears, mahkemeyle ve kızıyla yeni vasiye geçiş sürecinde beraber olacak" yazdı.

Dilekçede, Jamie Spears'ın görevini uygun bir şekilde yapmaya devam ettiği, mahkeme tarafından vasilikten çıkarılmak değil "doğru zamanda" vasilikten kendi ayrılması gerektiği belirtildi.

Britney Spears'ın bu davada ilk kez kendi seçerek anlaştığı avukatı Mathew Rosengrat, gelişmenin müvekkili için "büyük bir zafer" olduğunu söyledi. Jamie Spears'ın acilen vasilikten çekilmesi gerektiğini söyleyen Rosengrat "Bay Spears'ın eylemlerine ve geçmiş 13 yıla ilişkin soruşturmalarımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruh sağlığı sorunları sonrası vasisi konumuna geçen babasının, bunu istismar ettiğini, kendisini zorla çalıştırdığını söylüyordu.