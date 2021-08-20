Britney Spears hakkında darp suçlamasıyla soruşturma açıldı

Britney Spears’ın evinde çalışan bir kişinin şikayeti üzerine, şarkıcı hakkında darp şüphesiyle soruşturma açıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, evde çalışan bir kişinin şikayette bulunması üzerine polisler Britney Spears’ın California’daki evine gitti.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken polis, durumu savcılığa bildirdi.

Spears’ın avukatı Matthew Rosengart, durumun medya tarafından büyütüldüğünü, herhangi bir darp ve yaralama olmadığını söyledi.

Şarkıcı Britney Spears, 2007 yılında yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle vasiliğini üstlenen babasının görevden alınması için hukuk mücadelesini sürdürüyor.