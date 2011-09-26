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Yaşam

Britney Spears büyüledi

Brezilya, Arjantin ve Porto Riko gibi ülkelerde sahne alacak olan Britney Spears, bu süre zarfında toplam 34 ayrı konserde hayranlarıyla buluşacak.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Brezilya, Arjantin ve Porto Riko gibi ülkelerde sahne alacak olan Britney Spears, bu süre zarfında toplam 34 ayrı konserde hayranlarıyla buluşacak.

 


ABD’li pop yıldızı Britney Spears, önceki gün ‘Femme Fatale’ adını verdiği Avrupa turnesinin ilk ayağı olan Moskova konserinde Rus hayranlarıyla buluştu.


Ünlü şarkıcının eski Rus motifleriyle süslediği sahne şovu izleyenleri büyüledi. Konserden önce Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki Salvador Dali sergisini gezen 29 yaşındaki Spears, insanların yaşlanınca daha da akıllandığını ve böylelikle mutluluğu yakaladığını söylüyor.


Konser sırasında yedi farklı kostümle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, enerjik tavırlarıyla hayranlarını coşturdu. Ancak Spears’ın fazla kilolarından hâlâ kurtulamadığı gözlendi.


21 Ekim’de Fransa’nın Montpellier şehrindeki konseriyle Avrupa turnesini tamamlayacak olan şarkıcı, hemen ardından 10 Aralık’a kadar devam edecek olan Güney Amerika turuna başlayacak. Brezilya, Arjantin ve Porto Riko gibi ülkelerde sahne alacak olan pop yıldızı, bu süre zarfında toplam 34 ayrı konserde hayranlarıyla buluşacak.


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