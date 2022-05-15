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Britney Spears bebeğini kaybettiğini açıkladı

Şarkıcı Spears, babasının vasisi olduğu 14 yıl boyunca çocuk sahibi olma kararını kendisi alamıyordu

15 Mayıs 2022 10:02

Nişanlısı Sam Asghari ile bebek bekleyen şarkıcı Britney Spears, hamileliğinin erken döneminde bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yapan Britney Spears, “Büyük bir üzüntüyle hamileliğin erken aşamasında mucize bebeğimizi kaybettiğimizi duyuruyoruz. Bu, her ebeveyn için yıkıcı bir zaman” dedi

“Belki de hamilelik sürecinin ilerlemesini bekleyip duyurmalıydık” diyen Spears, nişanlısı Asghari ile bebek sahibi olmayı denemeye devam edeceklerini söyledi.

Spears, 28 yaşındaki nişanlısı Asghari ile uzun bir zamandır çocuk sahibi olmak istiyor ancak 14 yıl süren, babası Jamie Spears’ın hayatının her alanını kontrol ettiği vasilik nedeniyle bu kararı kendisi veremiyordu.

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