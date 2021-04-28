Britney Spears, babasının vasilik konumundan çıkmasını talep eden davada uzun süre sonra ifade verecek

Şarkıcı Britney Spears, babasının finans ve kariyer alanında hayatının kontrolünü elinde bulundurduğu vasilik göreviyle ilgili davanın haziran ayındaki duruşmasında bizzat ifade verecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2008 yılından beri babasının vasisi olmayı sürdürdüğü Britney Spears, süreçteki duruşmaların çoğuna bizzat katılmıyor. Spears'ı avukatı bu kez şarkıcının da duruşmaya katılmak istediğini söyledi.

Spears'ın ifade vereceği duruşma 23 Haziran olarak belirlendi. Britney Spears'ın ne söyleyeceği henüz bilinmiyor.

Jamie Spears, kızı 2008 yılında psikolojik tedavi için hastaneye yattıktan sonra vasi konumuna geçmişti. 2008'den bu yana albüm çıkaran, konserler veren, dizilerde rol alan Spears, avukatı aracılığıyla babasının vasilik konumunu sürdürmesini istemediğini söylemişti. Avukatlar, mahkemeye Spears'ın babasından 'korktuğunu', babası kontrol ettiği sürece kariyerine devam etmek istemediğini söylemişti.

Avukatların 2020'nin ağustos ayında sunduğu talep reddedilmiş, yeni talep haziran ayına ertelenmişti.