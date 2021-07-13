"Britney Spears, babasının vasiliğinin sonlanması için verdiği hukuk mücadelesinde eski bir federal savcının kendisini temsil etmesini istiyor"

Babasının vasilik durumundan çıkarılması için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın görevi bırakan atanan avukatının ardından davayı ele alması için eski federal savcı Matthew Rosengart ise görüşmeler yaptığı belirtildi.

Konuya yakın kaynakların The New York Times'a aktardığına göre, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını tek başına belirleyemeyen Spears'ın hukuk mücadelesini Rosengart'ın üstlenmesi için yargıç tarafından onaylanması gerekiyor.

Eski federal savcı Rosengart'ın Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra Sean Penn, Steven Spielberg gibi ünlüleri de temsil ettiği belirtildi.

Rosengart hakkında yorum yapan Penn "Büyük bir beyin ve daha büyük prensipleri olan, güçlü bir mücadeleci" ifadelerini kullandı.

Britney Spears’ın mahkeme tarafından atanan avukatı, istifa etme kararı almıştı. Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.

Britney Spears'ın vasilik davası

Spears, geçen ay mahkemede ifade verdiğinde vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini “bilmediğini” söylemişti. Spears’ın avukatının bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin sour işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

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