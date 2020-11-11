"Britney Spears, babasının kontrolü sonlanana kadar kariyerine devam etmeyecek"

Şarkıcı Britney Spears, 12 yıldır kendisinin vasiliği görevini üstlenen babasının kariyerindeki kontrolünü bırakması için harekete geçti. Spears'ın avukatı, babası vasi olmaktan çıkana kadar kadar ünlü şarkıcının kariyerine devam etmeyeceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britney Spears'ın 2007'de yaşadığı ruhsal sorunlardan beri maddi ve kariyer konularında şarkıcının hayatı hakkında hukuki anlamda söz hakkına sahip olan babasının vasilik durumunun devam edip etmeyeceği görüşülüyor.

Los Angeles'ta görülen mahkemede hakim Spears'ın avukatlarının talebini reddetti. Britney Spears'ın avukatı, "Müvekkilim bana babasından korktuğunu söyledi. Eğer kariyerini babası yönetecekse bir daha sahne almayacak" dedi.

Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın avukatı ise, vasilik görevi boyunca babasının Britney Spears'a faydalı olduğunu söyledi. Şarkıcının borçlu durumdan 60 milyon dolar varlık durumuna geçtiğinin altını çizdi.

Şarkıcı Britney Spears’ın hayranları, Spears’ın 2007'de geçirdiği ruh sağlığı sorunlarının ardından bütün finansal ve sağlık süreçlerinin vasi eline geçmesine karşı kampanya başlatmıştı. . Tedavisinin ardından konserler veren, albüm çıkaran Spears’ın kendi gelirleri üzerinde kontrol sahibi olamamasına tepki olarak başlayan “Free Britney” kampanyası sosyal medyada gündem olmuştu.