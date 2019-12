Britney ödülleri üçledi

Britney Spears’ın yılın video ödülü dahil, 3 ödülle dikkatleri çektiği MTV Video Müzik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Sahnelerden bir süre uzak kalan Christina Aguilera, Britney Spears ve Rihanna’nın şovları geceye renk kattı.



Los Angeles’taki Paramount Pictures Stüdyoları’nda yapılan törenle 2008’in MTV Video Müzik ödüllerinde; Britney Spears’ın yılın video ödülü dahil, 3 ödülle damgasını vurduğu 25’inci MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde İngiliz komedyen Russell Brand gecenin sunuculuğunu üstlendi. Sinema ve müzik dünyasından birçok ismin katıldığı gecede Britney Spears da açılıştaki sürpriz performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı. ABD’li yıldız geçen yıl kötü eleştiriler alan performansının aksine bu yıl izleyenlerin begenisini kazandı.



Eski günlerine geri döndü

Kısa süre önce bir erkek çocuğu dünyaya getiren ABD’li şarkıcı Christina Aguilera, doğumdan sonra ilk kez böylesine büyük bir organizasyonda sahne aldı. “Keeps Gettin’ Better” adlı şarkıyı söyleyen Aguilera’nın dans şovuyla gösterdiği performansla eski günlerine geri döndüğünü kanıtladı. Şarkıcı, Paramount Pictures Stüdyoları’na Roberto Cavalli tasarımı elbisesiyle katıldı.



Paris Hilton ödül verdi

MTV 2008 Müzik Video Ödülleri’ne katılan Paris Hilton “En iyi Pop Video” dalında adayları açıklamak ve ödülünü vermek için gecenin sunucusu Russell Brand’e eşlik etmek üzere sahneye çıktı. The Jonas Brothers, Britney Spears, Tokyo Hotel, Danity Kane ve Panic At the Disco’nun da aralarında bulunduğu adaylardan ödülün sahibi ise “Piece of Me” ile Britney Spears oldu. Spears ödülünü Hilton’un elinden aldı.



MTV’nin ödüllü yıldızları

Yılın video ödülü: Britney Spears “Piece of Me”

En iyi kadın şarkıcı video ödülü: Britney Spears “Piece of Me”

En iyi erkek şarkıcı video ödülü: Chris Brown “With You”

En iyi pop video ödülü: Britney Spears “Piece of Me”

En iyi rock video ödülü: Linkin Park “Shadow of the Day”

En iyi Hip-Hop video ödülü: Lil Wayne “Lollipop”

En iyi dans video ödülü: The Pussycat Dolls “When I Grow Up”