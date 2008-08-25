Britney nasıl zayıfladı?

İki çocuk yaptıktan sonra hızla kilo alarak formdan düşen Britney Spears,bir ayda tam 9 kilo verdi.



Son dönemde yaşadıklarıyla müzik dünyasından uzaklaşan ünlü şarkıcı Britney Spears sahnelere geri dönmek için hızlı bir şekilde kilolarından kurtulmaya başladı.



Ünlü yıldız çok kısa zamanda çok fazla kilo vermesini sağlayan diyeti açıkladı.



Meyveden, meyve suyundan, şekerden kesinlikle uzak durduğunu söyleyen pop yıldızı, sadece somon balığı, tavuk, pirinç ve avokado yediğini belirtti.



Günde bin 200 kaloriyi geçmemeye dikkat ettiğini ve bol bol spor yaptığını söyleyen ünlü yıldız, 'Kendimi hiçbir zaman bu kadar sağlıklı hissetmemiştim' diye konuştu.

