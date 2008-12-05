Britney doğum gününde kendine geldi

Ünlü şarkıcı Britney Spears, 27'nci doğum gününü New York'ta bir gece kulübünde kutladı. Spears, şıklığıyla beğeni topladı.



Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, 27'inci yaş gününü New York'ta Tenjune adlı bir gece kulübünde kutladı. Kulübe girerken objektiflere yansıyan Spears'ın seksi göğüs dekolteli kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.



Turneye hazır



Hem yaşgününü hem de yeni albümü Circus'ı birarada kutlayan ünlü yıldızın neşesi yerindeydi. Son aylarda değişen şık giyim tarzıyla beğeni kazanan Spears, önümüzdeki yıl çıkacağı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşacak. Turne öncesinde düzenli olarak spor yapan ve forma kavuşan Spears, "İki doğumumda da çok kilo aldım. Şimdi istediğim forma kavuştum. Şu anda kendimi daha önce hiç hissetmediğim kadar güzel ve fit hissediyorum" şeklinde konuştu.



