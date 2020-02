British ve Iberia'nın uçak ikramlarını Türk şirketi verecek

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Türk iş insanı Attila Doğudan\'ın sahibi olduğu Viyana merkezli DO & CO, British Airyaws ile Iberia\'nın 2020 yılından itibaren uçaklarında ikram hizmetini verecek. Türk Hava Yolları ile DO & CO\'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO & CO adlı bir şirketi de bulunuyor.

İhale sonuçlarıyla ilgili şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan bildirimlerde, şöyle denildi:

10 yıl süreli ikram sözleşmesi

\"DO & CO Aktiengesellschaft, Iberia ve Iberia Express\'in Madrid kalkışlı uçuşlarında ikram ve dağıtım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin açılan ihaleye katıldığını ve 10 yıllık ikram ve dağıtım hizmetleri sözleşmesi ile ilgili niyet mektubu imzaladığını bildirmektedir.

\"İkram hizmetleri, 2020 Mayıs ayından itibaren Iberia ve Iberia Express\'in Madrid havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsamaktadır.

\"British Airways\'in Londra kalkışlı uçuşlarında ikram ve dağıtım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin açılan ihaleye katıldığını ve 11 Eylül 2018 tarihinde, British Airways\'in Londra Heathrow havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsayan, 2020 Nisan ayından itibaren başlamak üzere 10 yıl süreli ikram sözleşmesine ilişkin ihaleyi kazandığını gururla bildirmektedir.\"

British Airways ve Iberia birleşmeleri ile 2011\'de International Consolidated Airlines Group adlı bir şirket kurulmuştu.

THY ile ortak şirketi var

Türk Hava Yolları ile DO & CO\'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO & CO adlı bir şirketi de bulunuyor. İstanbul’da Eylül 2006’da kurulan şirket, 1 Ocak 2007’de operasyona başladı. Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.

THY ile DO & CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.