British Council'dan dijital sergi: “Cadılarla Dans Etmek”

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - British Council’ın “Duvarları Olmayan Müze” dijital sanat platformunun üçüncü sergisi olan ve 16 Ocak’ta başlayan “Cadılarla Dans Etmek”, dünya genelinde internet bağlantısı olan tüm masaüstü ve mobil cihazlardan ulaşılabilecek şekilde ve engelli bireylerin de rahatlıkla deneyimleyecekleri şekilde tasarlandı.

“Kadın” teması üzerinden yola çıkarak geliştirilen ve küratörlüğünü Mine Kaplangı’nın üstlendiği “Cadılarla Dans Etmek” sergisi, British Council sanat koleksiyonundan birçok sanatçı ile birlikte, bu yıl ilk kez Türkiye’den sanatçıların resim, baskı, video ve fotoğraf gibi eserlerini bir arada sunuyor.

Bir cadı/kadın olmanın güç sembolü olarak değerlendirilmesine odaklanan “Cadılarla Dans Etmek”, özellikle İngiliz edebiyatının kadınların hak ve eşitlik arayışlarına öncülük eden eserlerinden ilham alıyor.

Sergi, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen Batı sanat tarihi yazımında kadınların gizli rollerinin ve gizlenmiş, üstü örtülmüş izlerinin altını çizen eserlerle, Türkiye’den öne çıkan güncel sanatçıların işlerinin de bir arada yer aldığı bir yolculuğa davet ediyor.

“Kadın” teması üzerinden yola çıkarak geliştirilen sergide, dört farklı odada cadılara ve cadılığa dair farklı bakış açıları sunuluyor. “Mitler ve Hikayeler”, “Ritüeller ve Semboller”, “Aşinalar ve Doğa” ve “Portreler” altında farklı temalardaki odalar, temsillerin, sembollerin, süre gelen ritüellerin, doğanın gücünün, barındırdığı çeşitliliğinin ve büyülerin izinde resim, baskı, video ve fotoğraf gibi birçok eseri kapsıyor.

British Council sanat koleksiyonundan ve Türkiye’den eserleri bir araya getiren “Cadılarla Dans Etmek”, engelli izleyicileri de kapsayarak ve sanatı dijital ortama taşıyarak tüm internet kullanıcılarının rahatlıkla erişebileceği yeni bir sergi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

“Duvarları Olmayan Müze” ziyaretçilere, sesli betimleme, okuma kolaylığı ve Türkçe ve uluslararası işaret dili gibi kolaylıklar sunarak sergiyi serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğü tanıyor. Ziyaretçiler, bu sanal sergi alanında eserler ve sanatçılar hakkında ayrıntılı yazılı, görsel ve işitsel bilgi alabiliyor.

Türkiye’den Fatma Bucak, Canan, Nilbar Güreş, Gözde İlkin, İstanbul Queer Art Collective, Erinç Seymen ve Pınar Yolaçan ile beraber British Council Koleksiyonu’nundan Anya Gallaccio, Paula Rego, Roger Eckling, Alan Davie, David Nash, Madame Yvonde ve Grayson Perry gibi birçok sanatçının eserleri de sergide yer alıyor.

Sergide, ayrıca British Council sanat koleksiyonunun dışında, Birleşik Krallık\'ın en önemli yazar ve sanatçılarından biri olan William Blake’in 1795 tarihli Enitharmon’un Mutluluk Gecesi eseri de bulunuyor. (Fotoğraflı)