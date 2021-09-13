British American Tobacco'nun, eski Zimbabve lideri Robert Mugabe'ye rüşvet ödediğini gösteren kanıtlar bulundu

BBC yürüttüğü araştırma sonucunda, İngiltere'nin en büyük şirketlerinden British American Tobacco'nun (BAT) Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe'ye rüşvet ödediğini gösteren kanıtlar buldu.

BAT'nin Güney Afrika'da rakiplerine zarar vermek için rüşvet ödediğini ortaya koyan belgeler, şirketin 2013 yılında Mugabe'nin Zanu-PF partisine 300 bin ila 500 bin dolar arasında ödeme yapmak için anlaşmalar yaptığını gösteriyor.

Güney Afrika'da yaklaşık 200 muhbirden oluşan ağı finanse eden BAT, işlerinin çoğunu, Adli Güvenlik Hizmetleri (FSS) adlı Güney Afrika özel güvenlik şirketi aracılığıyla sürdürdü.

Belgeler ayrıca Zimbabve'de BAT'ın rakipleri tarafından işletilen üç sigara fabrikasının kapatılma talimatı verildiğine işaret ediyor.