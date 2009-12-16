British Airways'ten greve karşı önlem

İngiliz Havayolları şirketi British Airways'in (BA) kabin görevlilerinin 12 günlük grev kararının ardından, BA yönetimi grevi önlemek için yasal önlem alıyor.

Şirkette, dün 14 bin kabin görevlisinin katılımıyla yapılan oylama sonucu, 22 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında greve gitme kararı alınmıştı. BA yönetimi kararın ardından, grev zamanının Noel ve yeni yıla denk gelmesi nedeniyle, büyük aksamalara ve sorunlara yol açabileceği konusundaki endişesini dile getirmiş ve grev kararını kınamıştı.

BA yönetimi bugün yaptığı açıklamada, ''alacakları yasal önlemle, müşterilerini grev nedeniyle oluşabilecek sorun ve karışıklıktan korumayı amaçladıklarını'' bildirdi.

Yapılan grev oylamasının ''usulsüz'' ve dolayısıyla sonuçların geçersiz olduğunu savunan yönetim, sendikayı grev kararından vazgeçmeye çağırdı.

BA çalışanlarının sendikasıyla havayolu şirketinin yönetimi arasında uzun süre yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmayınca çalışanlar, geçen ekim ayında grev oylaması yapılması kararı almışlardı.

Uzun süredir mali sorunlar yaşayan şirkette, geçen mayıs ayında, özelleştirildiği 1987 yılından bu yana en büyük zarar açıklanmıştı. BA, ekim ayında 1700 çalışanını işten çıkarma ve ücretleri dondurma kararı da almıştı.

Şirket çalışanları, çalışma koşulları ve işten çıkarmalardan duydukları rahatsızlığı sıklıkla dile getiriyorlardı.