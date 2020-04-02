British Airways 36 bin çalışanına ücretli izin verdi

İngiltere devlet havayolu British Airways, havayolu sendikasıyla anlaşma yaparak, yeni tip Koronavirüs önlemleri nedeniyle 36 bin çalışanına ücretli izin verdi.



İngiltere’nin en büyük havayollarından British Airways (BA), Koronavirüs salgını sebebiyle uçuşlarının büyük bölümünü durdurmuştu. Uçuşların durdurulmasından sonra havayolu, 45 bin çalışanından 36 bin kadarını ücretli izne ayırdı.

Birleşik sendikayla yapılan anlaşma sonrasında 36 bin çalışan ücretli izinli sayılacak ve maaşlarının yüzde 80’inini almaya devam edecek.

Ücretli izne çıkan 36 bin personelin maaşı, İngiliz hükümetinin Koronavirüs durdurma planından karşılanacak.