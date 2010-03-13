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Yaşam

Britanya'yı Eurovision'da Esma temsil edebilirdi

Londra'da yaşayan 17 yaşındaki Esma Akkılıç, İngiltere'yi Eurovision'da temsil etmek için yarıştı. Ancak başarılı olamadı.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Londra'da yaşayan 17 yaşındaki Esma Akkılıç, İngiltere'yi Eurovision'da temsil etmek için yarıştı. Ancak başarılı olamadı.



Video için tıklayınız:



Etkileyici sesiyle dikkatleri üzerine çeken Akkılıç, finalde 6 yarışmacı arasından 3'üncü olarak yarışmadan elendi.


İngiltere'yi bu yıl Norveç'in başkenti Oslo'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek olan Eurovision'da temsil edecek şarkının seçileceği finale kalmayı başaran Esma Akkılıç, Avusturya doğumlu ve bir Kürt ailesinin kızı.


Finalin en genciydi


Dün gece BBC1'de canlı olarak yayınlanan ve halkın verdiği oylarla sonucu belirlenen finalde ilk 3'e girmeyi başaran Esma'nın performansı beğenilmedi. Şarkının sözlerini unutan genç şarkıcı sahnede hayal kırıklığı yaratmasına karşın yine de ilk üçe girdi, ancak kazanamadı.


Dört solo şarkıcı ve iki grubun katıldığı finalin en genç ismi olan Esma Akkılıç, finalde Karen Harding, Josh Dubovie, Alexis Gerred, Miss Fitz ve Uni5 gibi şarkıcı ve gruplarla yarıştı.


Final gecesi halkın verdiği oylarla sonucu belli olan yarışmada 6 şarkıcı ve grup arasında ilk 3'e girmeyi başarırken finalde 2'inci olan erkek yarışmacı Josh Dubovie, yarışmanın birincisi oldu.

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