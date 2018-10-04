Britanya'nın muhafazakârlarında Brexit çatlağı

Londra

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde Birlik ile pazarlıkları devam ederken ülkede ‘yeniden referanduma gidilmesi’ni isteyen kitlelerin sesi daha sık duyulmaya başladı.

Muhafazakâr lider David Cameron’ın başbakanlığı sırasında birçok önemli makamda görev yapan Cameron'ın eski eğitim bakanlarından Lord Willets, tekrardan referandum yapılması gerektiğini savunanlara destek verdiğini açıkladı. Willets, ‘ülke ekonomisinin ideolojik takıntılara yem edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini’ söyledi.

Siyasette muhafazakâr geçmişten gelen birçok isimle beraber açıklama yapan eski bakan, referandumun gerçekleştiği 2016 yılında Brexit'i destekleyen Muhafazakâr Parti’nin sandıktaki gücünün başarılı ekonomi yönetiminden geldiğine dikkat çekerken bu başarının ‘küçük bir grubun saplantıları sebebiyle’ feda edilmemesi gerektiğini dile getirdi: Yeniden halk oylamasına gidilmesini desteklemek, ulusal çıkarları her şeyin üzerine koyan muhafazakâr doktrinin sağduyusuna uygun bir harekettir.

3 milyon kişinin fikri değişmiş olabilir

Willets’in bir araya geldiği siyasilerin arasında eski eğitim bakanlarından Justine Greening, eski başsavcı Dominic Greeve ve eski milletvekilleri vardı. Başbakan Theresa May'in kabinesinde içişleri bakanlığı yapmış olan Amber Rudd da AB ile pazarlıkların sonuç vermediği takdirde ‘anlaşmasız bir Brexit’ten değil, yeni bir halk oylamasından yana olacağını' söyledi.

Yayınlanan yeni anketler, yeniden referandum yapıldığı takdirde 3 milyondan fazla insanın fikrinin ‘AB’den çıkmak’ yerine ‘AB’de kalmak’ yönünde değiştiğini öne sürüyor. Bu kitlenin olası bir halk oylamasında belirleyici rol oynayacağı tahmin ediliyor. Brexit’te 17.4 milyon insan ‘AB’den çıkmak’, 16.1 milyon ise ‘kalmak’ istemişti.

Britanya’da ikinci bir referandum isteğini ‘Halkın Oyu’ adı altında toplanan birkaç muhalif milletvekili ve oyuncu Sir Patrick Stewart gibi toplum üzerinde etkileri yüksek kişiler alevlendirdi. ‘Halkın Oyu’, geçtiğimiz aylarda Londra’da 100 binden fazla insanın katıldığı düşünülen bir yürüyüş düzenledi. Grup, iş insanlarının yaptığı bağışlar ve Willets gibi liderlerin destekleriyle gözardı edilemez derecede güçlendi. 20 Ekim’de de ‘Halkın Oyu’, yeni bir yürüyüş ile Londra sokaklarında olacak.