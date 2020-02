Britanyalılar ABD Başkanı İngiltere'deyken ‘Amerikan Salağı'nı en çok dinlenen şarkı yapmak istiyor

T24

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Başkan’ sıfatıyla ilk defa Londra’ya geldi. ABD Başkanı, ’Bebek Trump’ olarak tanımlanan devasa balonun başkent semalarında uçmasıyla beraber başlayan protestolarla karşılandı. Britanyalılar aynı zamanda Greenday’in 14 yıllık ‘American İdiot / Amerikan Salağı' şarkısını da ülkenin ‘1 numaralı şarkısı’ yapmaya çalışıyor.

CNN’in haberine göre birkaç hafta önce başlayan ‘müzikli protesto’nun başını 'Get American Idiot to No.1 for Trump's UK Visit /Amerikan Salağı’nı Trump’ın ziyareti için bir numara yapın' isimli Facebook sayfası çekiyor.

Sayfa, İngilizlerden Greenday’in eski hit şarkılarından American İdiot’u 6 Temmuz ile 14 Temmuz arasında indirmelerini istedi. CNN'e göre şarkı, şu anda ülkenin en çok dinlenenleri arasında 18’inci sırada.

Şarkının sözlerinin Türkçe çevirisi şöyle:

Bir Amerikan aptalı olmak istemiyorum

Yeni medyanın altında bir ulus istemiyorum

Curcunanın sesini duyabiliyor musun peki?

Bilinçaltısal zihin, Amerika'yı sktr.



Yeni bir gerginlik türüne hoşgeldiniz

Yabancı bir ülke çapında

Her şey iyi olmak zorunda değil.

Yarının televizyon rüyaları

Biz takip etmek için yaratılmış olanlar değiliz

Pekala, bu tartışmaya yeter.



Tamam belki de gay Amerika benim.

Ben varolan gündeminin parçası değilim.

Millet propaganda yapın şimdi.

Ve paranoya çağında şarkı söyleyin durun.

Yeni bir gerginlik türüne hoşgeldiniz

Yabancı bir ülke çapında

Her şey iyi olmak zorunda değil.

Yarının televizyon rüyaları

Biz takip etmek için yaratılmış olanlar değiliz

Pekala, bu tartışmaya yeter.

Bir Amerikan aptalı olmak istemiyorum.

Medya tarafından kontrol edilen bir ulus.

Curcunanın bilgi ulusu.

Sonuçta aptal Amerika'ya çıkıyor bu .

Yeni bir gerginlik türüne hoşgeldiniz

Yabancı bir ülke çapında

Her şey iyi olmak zorunda değil.

Yarının televizyon rüyaları

Biz takip etmek için yaratılmış olanlar değiliz

Pekala, bu tartışmaya yeter.