Britanyalı sunucu Flack'in ölümünün arkasında ne var?

T24 Dış haberler

Britanya'nın en çok izlenen televizyon programlarından 'Love Island'ın (Aşk Adası) eski sunucusu Caroline Flack cumartesi günü Londra'daki evinde ölü bulundu. Flack'in daha önce polisi, "kendisini öldüreceği" konusunda uyardığı ortaya çıktı.

40 yaşındaki televizyon sunucusunun yaklaşan duruşması sebebiyle büyük stres duyduğu ve anti depresan kullandığı aktarıldı. Flack, erkek arkadaşına bir lambayla saldırdığı iddiasıyla hâkim karşısına çıkacaktı.

Daily Mail'in yer verdiği iddiaya göre, Flack'in ölümünden bir gün önce evine sağlık durumundaki endişeler sebebiyle paramedikler gitti, ancak ünlü sunucu hastaneye kaldırılmadı. Aynı habere göre Flack, duruşmasının bir "şova" çevrilmesinden korkuyordu ve sonuçla baş edemeyeceğinden endişe duyuyordu.

Flack'in ismi paylaşılmayan arkadaşlarının aktardığına göre sunucunun bir başka endişesi de sunucunun erkek arkadaşına saldırdığı iddia edilen gecenin görüntülerinin duruşmada gösterilme ihtimaliydi. Mahkeme kayıtlarının aktardığına göre polis o gece çifti "kanla kaplı" şekilde buldu ve Flack'ın bileklerinde kesikler vardı. Gözaltına alındığı gece polisin Flack'ı "kendine verdiği zarar" sebebiyle hastaneye götürdüğü aktarılmıştı.

Flack, Aralık ayında kavga sırasında erkek arkadaşına lamba ile saldırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Britanyalı televizyoncu daha sonra Burton ile görüşmemesi koşuluyla serbest bırakılmıştı. Avukatları ikilinin ilişkisinin sürdüğünü belirterek, Savcılık'tan uzaklaştırma kararını kaldırmasını istemişti.

Ünlü sunucunun ailesi, Flack'in geçen cumartesi günü intihar ettiğini açıkladı.