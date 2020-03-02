Britanyalı komedyen, giyim devinin küçük şirketlere açtığı davaları protesto etmek için ismini 'Hugo Boss'a değiştirdi

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Britanyalı komedyen Joe Lycett, "İsminde 'boss' ifadeleri geçen küçük şirketleri ve yardım kuruluşlarını hedef almakla" suçladığı giyim şirketini protesto etmek için ismini resmi olarak 'Hugo Boss' yaptı.

Lycett, ismini değiştirdiğine dair belgeleri Twitter üzerinden paylaştı.

Hugo Boss'un yılda 2.7 milyar dolar kâr elde ettiğini ancak yine de 'Boss' ismini kullanan ufak şirketlere dava açtığını ifade eden Lycett, moda şirketinin bu kurumları binlerce sterlinlik zarara uğrattığını ifade etti.

Britanyalı komedyen, "Açıkça görünüyor ki Hugo Boss, insanların onların ismini kullanmasından nefret ediyor. Onlar için kötü bir haber olacak ama, tek taraflı akitle ismimi yasal olarak. değiştirdim ve artık Hugo Boss olarak tanınıyorum" yazdı.

Paylaşılan belgelere Lycett'in "Hugo Boss" ismiyle imza attığı görülüyor.