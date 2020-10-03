Britanyalı iş insanı, kara hız rekorunu kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

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İş insanı ve televizyon programcısı Zef Eisenberg, bir havalimanında Britanya'nın kara hız rekorunu kırmaya çalışırken hayatını kaybettiği açıklandı.

Maximuscle şirketinin kurucusu Eisenberg'in yüksek hızda kullandı Porsche 911 Turbo S'in kontrolünü kaybederek kaza yaptığı belirtildi. Eisenberg, hastaneye götürülemeden hayatını kaybetti.

Kaza, sıkça hız rekoru denemeleri için kullanılan Yorkshire'daki Elvington Havalimanı'nda meydana geldi. Top Gear programının sunucusu Richrd Hammond da burada bir ciddi bir kaza yapmıştı. Kaza sonrası Hammond'ın beyninde kalıcı hasar oluşmuştu.

Hız tutkusu ile tanınan Eisenberg daha önce birçok rekor kırmıştı.