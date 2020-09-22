Britanyalı bilim insanları: Hem grip hem Koronavirüs'e yakalanmak ölüm riskini arttırır

Britanya'nın hükûmetine yol gösteren bilim insanları, grip ve yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) birlikte ölüm riskini arttıracağı konusunda uyarı yaptı. Bilim insanları, vatandaşları gelecek haftalarda grip aşısı olmaya çağırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 58 kişi üzerinde yapılan çalışma grip ile Covid-19'un birlikte yaşandığı durumları inceledi. İngiltere'nin baş sağlık memuru vekili Prof Jonathan Van-Tam, "Anladığım kadarıyla iki enfeksiyona da sahip insanların yüzde 43'ü hayatını kaybetti. Yalnızca Covid-19'a yakalananların ise yüzde 26.9'u dedi.

Bilim insanları yapılanın küçük bir araştırma olmasına rağmen kışın artacak vakalar üzerinede daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı'nın tıp direktörü Prof Yvonne Doyle, grip ve diğer solunum virüslerinin bu kış dolaşacağını söyledi. Doyle, "Gerçekten isteyeceğiniz son şey grip. Grip ya da Covid-19 olacağınızı düşünüyorsanız kendinizi izole edin." dedi.